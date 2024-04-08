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Ершов Иван Степанов

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Ершов Степан Кирсантьев

Мать: Ершова Наталья Алексеевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ершова Федора Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Ершов Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Ершова Федора Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Федора Максимовна

Смерть
Неизвестно
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