Ершов Иван Степанов
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Ершов Степан Кирсантьев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ершова Федора Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Ершов Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Ершова Федора Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Федора Максимовна
Смерть
Неизвестно