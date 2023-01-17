Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Киселев Степан Митрофанов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Киселев Степан Митрофанов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федора Степанова
Отец ребёнка: Киселев Степан Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно