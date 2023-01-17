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Марфа Иванова

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Киселев Степан Митрофанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Киселев Степан Митрофанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федора Степанова

Отец ребёнка: Киселев Степан Митрофанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Степан Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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