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Барсукова Ксения Викторовна
Барсукова Ксения Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1985
Пол
Женский
Отец
Барсуков Виктор Валентинович
1966 г.р.
Мать
Лариса
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец:
Барсуков Виктор Валентинович
Мать:
Лариса
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