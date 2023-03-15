Гурулев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурулев Сергей

Гурулев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гурулев Дмитрий

Мать: Гурулева Наталья

Бракосочетание
11.04.1879

Жена: Гурулева Екатерина

Witnesses:Свидетели жениха -казак Порфирий Гурулев и Василий Гурулев по невесте - казак Арефий Тюменцев и старший урядник Антон Мусорин
Рождение ребёнка
07.03.1880

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Гурулева Екатерина

Рождение ребёнка
29.07.1891

Сын: Гурулев Павел

Мать ребёнка: Гурулева Екатерина

Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Гурулев Алексей

Мать ребёнка: Гурулева Екатерина

Рождение ребёнка
23.06.1895

Дочь: Ефросиния

Мать ребёнка: Гурулева Екатерина

Рождение ребёнка
22.10.1897

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Гурулева Екатерина

Рождение ребёнка
11.12.1899

Дочь: Лукия

Мать ребёнка: Гурулева Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close