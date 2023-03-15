Гурулев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1858
Отец: Гурулев Дмитрий
Мать: Гурулева Наталья
Бракосочетание
11.04.1879
Жена: Гурулева Екатерина
Witnesses:Свидетели жениха -казак Порфирий Гурулев и Василий Гурулев по невесте - казак Арефий Тюменцев и старший урядник Антон Мусорин
Рождение ребёнка
07.03.1880
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Гурулева Екатерина
Рождение ребёнка
29.07.1891
Сын: Гурулев Павел
Мать ребёнка: Гурулева Екатерина
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Гурулев Алексей
Мать ребёнка: Гурулева Екатерина
Рождение ребёнка
23.06.1895
Дочь: Ефросиния
Мать ребёнка: Гурулева Екатерина
Рождение ребёнка
22.10.1897
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Гурулева Екатерина
Рождение ребёнка
11.12.1899
Дочь: Лукия
Мать ребёнка: Гурулева Екатерина
Смерть
Неизвестно