(Мардеева) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мардеева) Сания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Мардеев Маряк

Мать: Мардеева (Алмаева) Сария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2010

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