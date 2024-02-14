(Мардеева) Сания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Мардеев Маряк
Мать: Мардеева (Алмаева) Сария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2010