Волкова Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1937

Сын: Волков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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