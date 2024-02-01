Волкова Софья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1937
Отец ребёнка: Волков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно