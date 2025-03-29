Колупаев Илья Максимович
мужской, родился Около 1856, Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
умер После 1918
ОтецКолупаев Максим Захарович1825 г.р.
МатьКолупаева (Корякина) Матрона Тимофеевна1824 г.р.
Супруги
Колупаева (Бородулина) Ульяна РомановнаОколо 1853 г.р.
Дети
Колупаев Максим ИльичОколо 1879 г.р.
Колупаев Севастьян Ильич1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Колупаева (Бородулина) Ульяна Романовна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Колупаева (Бородулина) Ульяна Романовна
Смерть
После 1918