Колупаев Илья Максимович Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Колупаев Илья Максимович

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Около 1856, Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

умер После 1918

Отец
Колупаев Максим Захарович1825 г.р.
Мать
Колупаева (Корякина) Матрона Тимофеевна1824 г.р.
Супруги
Колупаева (Бородулина) Ульяна РомановнаОколо 1853 г.р.
Дети
Колупаев Максим ИльичОколо 1879 г.р.
Колупаев Севастьян Ильич1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Колупаев Максим Захарович

Мать: Колупаева (Корякина) Матрона Тимофеевна

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева (Бородулина) Ульяна Романовна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Колупаев Максим Ильич

Мать ребёнка: Колупаева (Бородулина) Ульяна Романовна

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1885

Сын: Колупаев Севастьян Ильич

Мать ребёнка: Колупаева (Бородулина) Ульяна Романовна

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Смерть
После 1918

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