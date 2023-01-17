Чернухина Екатерина Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чернухин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чернухин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чернухин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Чернухин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.
Сын: Чернухин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чернухин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно