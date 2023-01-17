Чернухина Екатерина Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернухина Екатерина Евграфовна

Чернухина Екатерина Евграфовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чернухин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чернухин Михаил Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чернухин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Чернухин Михаил Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.03.1888 ст.

Сын: Чернухин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чернухин Михаил Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close