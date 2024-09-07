Король Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороль Евдокия Ивановна

Король Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1676

Дата смерти

18.12.1745 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Трофим Ильич

Отец ребёнка: Неизвестно Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Борис

Рождение ребёнка
Вычислено 1699

Сын: Король Максим Ильич

Отец ребёнка: Неизвестно Илья

Рождение ребёнка
Вычислено 1718

Сын: Король Григорий Борисович

Отец ребёнка: Король Борис

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723

Сын: Король Иван Борисович

Отец ребёнка: Король Борис

Смелое, Сумська область
Смерть
18.12.1745 ст.
Смелое, Сумська область
https://www.familysearch.org/records/images/image-details?imageGroupNumbers=110108972&rmsId=TH-7738-123373-3962-14&imageIndex=170&singleView=true

Мы используем куки для улучшения работы сайта.