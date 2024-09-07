Король Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1676
Дата смерти18.12.1745 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Король Трофим Ильич
Отец ребёнка: Неизвестно Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Король Борис
Рождение ребёнка
Вычислено 1699
Сын: Король Максим Ильич
Отец ребёнка: Неизвестно Илья
Рождение ребёнка
Вычислено 1718
Сын: Король Григорий Борисович
Отец ребёнка: Король Борис
Рождение ребёнка
Вычислено 1723
Отец ребёнка: Король Борис
Смерть
18.12.1745 ст.
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