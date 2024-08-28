Сердитов Степан Петрович
мужской, родился 29.12.1939
умер 25.09.1994
ОтецСердитов Пётр Корнилович1913 г.р.
МатьСердитова (Уткина) Платонида Прокопьевна09.04.1909 г.р.
Супруги
Сердитова Валентина Петровна25.10.1946 г.р.
Дети
Сердитов Пётр Степанович10.02.1965 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1965
Мать ребёнка: Сердитова Валентина Петровна
Бракосочетание
19.02.1965
Чёрныш, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.10.1969
Рождение ребёнка
17.06.1974
Смерть
25.09.1994