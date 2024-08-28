Сердитов Степан Петрович 29.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сердитов Степан Петрович

Автор
ИК
Кетова И.

мужской, родился 29.12.1939

умер 25.09.1994

Отец
Сердитов Пётр Корнилович1913 г.р.
Мать
Сердитова (Уткина) Платонида Прокопьевна09.04.1909 г.р.
Супруги
Сердитова Валентина Петровна25.10.1946 г.р.
Дети
Сердитов Пётр Степанович10.02.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1939

Отец: Сердитов Пётр Корнилович

Мать: Сердитова (Уткина) Платонида Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
10.02.1965

Сын: Сердитов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Сердитова Валентина Петровна

Бракосочетание
19.02.1965

Жена: Сердитова Валентина Петровна

Чёрныш, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
26.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Валентина Петровна

Смерть
25.09.1994

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