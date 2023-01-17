Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Леонтьевна

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Фома Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
13.06.1764

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1768

Сын: Онисим Фомич

Отец ребёнка: Фома Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Матвей Фомич

Отец ребёнка: Фома Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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