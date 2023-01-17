Мария Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.06.1764
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Онисим Фомич
Отец ребёнка: Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Матвей Фомич
Отец ребёнка: Фома Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно