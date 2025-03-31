Колупаева Афимья Косьмина (Кузьминична) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Колупаева Афимья Косьмина (Кузьминична)

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Колупаев Илья Данилович1861 г.р.
Дети
Колупаева Ирина Ильинична1885 г.р.
Колупаев Евстафий Ильмч1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Илья Данилович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Колупаева Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Колупаев Илья Данилович

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1892

Сын: Колупаев Евстафий Ильмч

Отец ребёнка: Колупаев Илья Данилович

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Колупаева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Колупаев Илья Данилович

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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