Колупаева Афимья Косьмина (Кузьминична)
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Колупаев Илья Данилович1861 г.р.
Дети
Колупаева Ирина Ильинична1885 г.р.
Колупаев Евстафий Ильмч1892 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Колупаева Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Колупаев Илья Данилович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Колупаев Илья Данилович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Колупаева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Колупаев Илья Данилович
Смерть
Неизвестно