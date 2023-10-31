Воробьева Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1952
Дата смерти31.10.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Егорович
Рождение ребёнка
09.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Егорович
Смерть
31.10.2023