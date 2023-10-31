Воробьева Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Валентина Михайловна

Воробьева Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1952

Дата смерти

31.10.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Виктор Егорович

Рождение ребёнка
20.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Виктор Егорович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
09.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Виктор Егорович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
31.10.2023
Брянск, город Брянск, Брянская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.