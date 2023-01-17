Григорьев Аполлон Александрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1822
Дата смерти07.10.1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1822 по 1844
Место жительства
С 1844 по 1856
Место жительства
С 1858 по 1861
Место жительства
С 1861 по 1862
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1862 по 1864
Смерть
07.10.1864