Григорьев Аполлон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Аполлон Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.07.1822

Дата смерти

07.10.1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1822 по 1844
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1844 по 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1861 по 1862
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1862 по 1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.10.1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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