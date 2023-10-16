Гришкова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1978
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1978
Рождение ребёнка
11.12.2002
Сын: Гришков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Гришков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.07.2012
Отец ребёнка: Гришков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришков Сергей Иванович