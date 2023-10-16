Гришкова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришкова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1978

Отец: Чиков Владимир Иванович

Мать: Чикова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
11.12.2002

Сын: Гришков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Гришков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.07.2012

Сын: Гришков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Гришков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Гришков Сергей Иванович

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