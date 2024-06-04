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Скрябин Григорий Агапов (Агапитов)

Место рождения

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Скрябин Агап (Агапко) Федоров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1745
Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния

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