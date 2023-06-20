(Виноградова / Ивлева) Раиса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Ивлев Георгий
Мать: Зинаида Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Виноградов Юрий Александрович
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Виноградов Юрий Александрович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область