(Виноградова / Ивлева) Раиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Виноградова / Ивлева) Раиса Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Ивлев Георгий

Мать: Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Виноградов Юрий Александрович

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Виноградов Юрий Александрович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
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