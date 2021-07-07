Константинов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1951
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: Резниченко Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Константинова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
03.08.1956
Дочь: Константинова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Константинова Людмила Николаевна
Смерть
Неизвестно