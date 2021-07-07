Константинов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Николай Петрович

Константинов Николай Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1951

Жена: Константинова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: Резниченко Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Константинова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1956

Дочь: Константинова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Константинова Людмила Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close