Земнухова (Давыдова) Марфа Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Земнухов Николай Иванович
Отец ребёнка: Земнухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Земнухов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно