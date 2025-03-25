Земнухова (Давыдова) Марфа Ананьевна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Земнухова (Давыдова) Марфа Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земнухов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Земнухов Николай Иванович

Отец ребёнка: Земнухов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Земнухов Иван Иванович

Отец ребёнка: Земнухов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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