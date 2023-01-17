Пупышева Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1897 ст.
Дочь: Ксения Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
12.08.1900 ст.
Сын: Пупышев Тихон Пантелеевич
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.
Дочь: Наталья Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Дочь: Елена Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
25.02.1911 ст.
Дочь: Двойнишникова Евдокия Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
17.04.1912 ст.
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.
Дочь: Варвара Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
28.04.1918 ст.
Дочь: Александра Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Пантелеевна
Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно