Пупышева Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупышева Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1900 ст.

Сын: Пупышев Тихон Пантелеевич

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.

Дочь: Наталья Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Дочь: Елена Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1911 ст.

Дочь: Двойнишникова Евдокия Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1912 ст.

Сын: Пупышев Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Дочь: Варвара Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1918 ст.

Дочь: Александра Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Пантелеевна

Отец ребёнка: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Место жительства
Неизвестно
Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Смерть
Неизвестно
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