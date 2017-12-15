Макаров Валерий Вячеславович
Место рождениястаница Новотроицкая Ставропольский край
Дата рождения02.02.1962
Дата смерти15.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1962
станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.09.1985
Сын: Макаров Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Макарова Лидия Сергеевна
станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.06.1987
Дочь: Мухетдинова Любовь Валерьевна
Мать ребёнка: Макарова Лидия Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.12.2017
станица Новотроицкая Ставропольский край