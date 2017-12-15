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Макаров Валерий Вячеславович

Место рождения

станица Новотроицкая Ставропольский край

Дата рождения

02.02.1962

Дата смерти

15.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1962

Отец: Макаров Вячеслав Александрович

Мать: Макарова Ольга Тимофеевна

станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.09.1985

Сын: Макаров Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Макарова Лидия Сергеевна

станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.06.1987

Дочь: Мухетдинова Любовь Валерьевна

Мать ребёнка: Макарова Лидия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.12.2017
станица Новотроицкая Ставропольский край
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