Шатров Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатров Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Дмитрий

Мать: Антонина

Смерть
2011
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