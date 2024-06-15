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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелякин Василий

Отец ребёнка: Шелякин Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелякин Михаил

Отец ребёнка: Шелякин Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелякин Григороий

Отец ребёнка: Шелякин Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелякин Степан

Отец ребёнка: Шелякин Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелякин Аким

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шелякин Андрей

Отец ребёнка: Шелякин Аким

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шелякин Федор

Отец ребёнка: Шелякин Аким

Смерть
Неизвестно

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