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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелякин Василий
Отец ребёнка: Шелякин Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелякин Михаил
Отец ребёнка: Шелякин Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелякин Григороий
Отец ребёнка: Шелякин Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелякин Степан
Отец ребёнка: Шелякин Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелякин Аким
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шелякин Андрей
Отец ребёнка: Шелякин Аким
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шелякин Федор
Отец ребёнка: Шелякин Аким
Смерть
Неизвестно