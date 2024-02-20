Мачнева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мачнева Ульяна Евтеевна
Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мачнева Прасковья Евтеевна
Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мачнева Ирина Евтеевна
Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович
Рождение ребёнка
1996
Сын: Мачнев Петр Евтеевич
Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович
Смерть
Неизвестно