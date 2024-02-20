Мачнева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачнева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мачнева Ульяна Евтеевна

Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович

Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Мачнев Поликарп Евтеевич

Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мачнева Прасковья Евтеевна

Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мачнева Ирина Евтеевна

Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович

Рождение ребёнка
1996

Сын: Мачнев Петр Евтеевич

Отец ребёнка: Мачнев Евтей Потапович

Смерть
Неизвестно

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