Кокорин Евдоким Артамонов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Кокорин Артемон Васильев
Мать: Кокорина Устинья Петрова
Рождение ребёнка
17.04.1870 ст.
Дочь: Кокорина Александра Евдокимова
Мать ребёнка: Кокорина Ольга Семенова
Бракосочетание
До 1870
Жена: Кокорина Ольга Семенова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно