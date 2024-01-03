Корниенко Никандр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Корниенко Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корниенко Семён Никандров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Корниенко Андрей Никандров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корниенко Степан Никандров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Корниенко) Анна Никандрова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
1848