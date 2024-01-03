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Корниенко Никандр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Корниенко Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Корниенко Семён Никандров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Корниенко Андрей Никандров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Корниенко Степан Никандров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Корниенко) Анна Никандрова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Корниенко Егор Никандров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Корниенко Осип Никандров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Смерть
1848

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