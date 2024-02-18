Наумова (Николаева) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Николаева) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1978

Отец: Николаев Юрий Федорович

Мать: Николаева (Михайлова) Валентина Аркадьевна

Бракосочетание
25.09.2004

Муж: Наумов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.2005

Сын: Наумов Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.2015

Сын: Наумов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.2017

Дочь: Наумова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Николаевич

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