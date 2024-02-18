Наумова (Николаева) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1978
Бракосочетание
25.09.2004
Рождение ребёнка
23.02.2005
Отец ребёнка: Наумов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.2015
Отец ребёнка: Наумов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.2017
Дочь: Наумова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Николаевич