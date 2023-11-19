Никитин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Никитина (Малышева) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Малышева) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
06.06.1979

Сын: Никитин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Никитина (Малышева) Надежда Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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