Харсунова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1878
Дочь: (харсунова Акилина Антиповна
Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович
Рождение ребёнка
23.01.1880
Дочь: (харсунова Аполлинария Антиповна
Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович
Рождение ребёнка
11.10.1882
Дочь: (харсунова Зинаида Антиповна
Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович
Рождение ребёнка
08.07.1884
Дочь: Харсунова Иулиания Антиповна
Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович
Рождение ребёнка
16.03.1886
Дочь: (харсунова Клавдия Антиповна
Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович
Рождение ребёнка
22.11.1888
Дочь: (харсунова Екатерина Антиповна
Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно