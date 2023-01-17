Харсунова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсунова Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1878

Дочь: (харсунова Акилина Антиповна

Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.01.1880

Дочь: (харсунова Аполлинария Антиповна

Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.10.1882

Дочь: (харсунова Зинаида Антиповна

Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.07.1884

Дочь: Харсунова Иулиания Антиповна

Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.03.1886

Дочь: (харсунова Клавдия Антиповна

Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.11.1888

Дочь: (харсунова Екатерина Антиповна

Отец ребёнка: Харсунов Антип Антонович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Антип Антонович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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