Нагаева (Прудникова) Людмила Викторовна
Место рождения
Дата рождения30.08.1964
Дата смерти17.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1964
Бракосочетание
13.05.1983
Рождение ребёнка
15.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагаев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагаев Владимир Васильевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
17.09.2007