Нагаева (Прудникова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева (Прудникова) Людмила Викторовна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

30.08.1964

Дата смерти

17.09.2007

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1964

Отец: Прудников Виктор Петрович

Мать: Прудникова Алла Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
13.05.1983

Муж: Нагаев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагаев Владимир Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагаев Владимир Васильевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
17.09.2007
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