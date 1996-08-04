Тусков Анатолий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1947
Дата смерти04.08.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1947
Отец: Тусков Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
01.01.1970
Сын: Тусков Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Тускова Любовь Иванова
Лиман, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тускова Любовь Иванова
Смерть
04.08.1996