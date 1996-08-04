Тусков Анатолий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тусков Анатолий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1947

Дата смерти

04.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1947

Отец: Тусков Семён Матвеевич

Мать: Тускова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1970

Сын: Тусков Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Тускова Любовь Иванова

Лиман, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тускова Любовь Иванова

Смерть
04.08.1996
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