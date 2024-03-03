Гаврилова (Злобина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Гаврилов Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Гаврилов Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврилов Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно