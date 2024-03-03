Гаврилова (Злобина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Злобина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Гаврилов Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Гаврилов Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Иван Федорович

Отец ребёнка: Гаврилов Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Федор Александрович

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