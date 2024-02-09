Кравцов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравцов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кравцова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кравцова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кравцова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кравцова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Кравцова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Нина