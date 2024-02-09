Кравцов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравцов Степан

Мать: Кравцова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кравцова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кравцова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кравцова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кравцова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Кравцова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Нина

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