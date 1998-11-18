Амосова Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1933

Дата смерти

18.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1933

Отец: Амосов Александр Николаевич

Мать: Амосова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1958

Дочь: Колотовы Мария Мария

Отец ребёнка: Колотов Александр Павлович

Рождение ребёнка
15.05.1961

Дочь: Колотова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Колотов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Александр Павлович

Смерть
18.11.1998
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