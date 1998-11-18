Амосова Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1933
Дата смерти18.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1933
Рождение ребёнка
15.09.1958
Дочь: Колотовы Мария Мария
Отец ребёнка: Колотов Александр Павлович
Рождение ребёнка
15.05.1961
Дочь: Колотова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Колотов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1998