Пронюшкина (Пронюшкина) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронюшкина (Пронюшкина) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1870

Сын: Пронюшкин Степан

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Пронюшкин Иван

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Пронюшкина Агафья

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1880

Сын: Пронюшкин Сергей

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Пронюшкин Петр

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пронин Аким

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1885

Дочь: Пронюшкина Елена

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1889

Дочь: Пронюшкина Ирина

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Пронюшкин Павел

Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронюшкин Матвей

Смерть
Неизвестно
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