Пронюшкина (Пронюшкина) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
09.07.1870
Сын: Пронюшкин Степан
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1874
Сын: Пронюшкин Иван
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Пронюшкина Агафья
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1880
Сын: Пронюшкин Сергей
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1882
Сын: Пронюшкин Петр
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пронин Аким
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1885
Дочь: Пронюшкина Елена
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1889
Дочь: Пронюшкина Ирина
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1891
Сын: Пронюшкин Павел
Отец ребёнка: Пронюшкин Матвей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронюшкин Матвей
Смерть
Неизвестно