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Мажуга Иван Андреевич

Место рождения

Таборище, Сумська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Таборище, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный в запас армии
Место жительства
Неизвестно
Таборище, Сумська область
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Жена: Мажуга (Селивонова) Параскева Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Таборище, Сумська область

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