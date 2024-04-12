Пономарев Тимофей Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Тимофей Сидорович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Пономарева Агриппина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Хрящева Марина Пономарева

Мать ребёнка: Пономарева Агриппина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Потап Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева Агриппина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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