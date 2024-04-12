Пономарев Тимофей Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Пономарева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Хрящева Марина Пономарева
Мать ребёнка: Пономарева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Потап Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно