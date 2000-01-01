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Абрамов Ларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Абраменков/абрамов Алексей Илларионов

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1850

Жена: Абрамова Евдокия Терентьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Васильева Ирина Ларионова

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Абрамов Георгий

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
21.10.1858

Сын: Абрамов Андрей Ларионов

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
13.01.1861

Сын: Абрамов Павел Ларионов

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
03.01.1863

Сын: Абрамов Василий Ларионов

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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