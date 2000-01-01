Абрамов Ларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Абраменков/абрамов Алексей Илларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1850
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Васильева Ирина Ларионова
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Абрамов Георгий
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
21.10.1858
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
13.01.1861
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
03.01.1863
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Терентьева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно