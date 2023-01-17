Клярович (Вярвильская) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клярович (Вярвильская) Нина Петровна

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1902

Дочь: Гусева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Kern Max Иванович

Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Горинова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лободовская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клярович Иов Максимилианович

Смерть
1949
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