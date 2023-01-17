Клярович (Вярвильская) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1902
Дочь: Гусева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович
Рождение ребёнка
29.10.1904
Сын: Kern Max Иванович
Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Горинова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лободовская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Клярович Иов Максимилианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949