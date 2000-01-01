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Чередов Андрей Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Чередов Яков Аввакумов

Мать: Чередова Агафья Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Домна Андреевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Евсей Андреевич

Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Анофрий Андреевич

Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чередов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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