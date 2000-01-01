Чередов Андрей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Чередов Яков Аввакумов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Домна Андреевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Анофрий Андреевич
Мать ребёнка: Чередова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно