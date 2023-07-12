Виноградова Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1958

Отец: Морозков Владимир Николаевич

Мать: Морозкова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
11.09.1979

Дочь: Колотова Юлия Вячеславовна

Отец ребёнка: Виноградов Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
14.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Вячеслав Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Вячеслав Викторович

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