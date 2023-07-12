Виноградова Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1958
Рождение ребёнка
11.09.1979
Дочь: Колотова Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: Виноградов Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
14.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Вячеслав Викторович
Бракосочетание
Неизвестно