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Пешков Ефрем Антонович

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пешков Антон Самойлович

Мать: Пешкова Прасковья Петровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Агафья Петровна

Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 190 поз. 47
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пешков Хритон Ефремович

Мать ребёнка: Пешкова Агафья Петровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Призыв на военную службу
1853
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
отдан в рекруты АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пешкова (Пешкова) Мавра Ефремовна

Мать ребёнка: Пешкова Агафья Петровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Упоминание
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно

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