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Несмеянова Наталья Юрьевна

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Место рождения

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1983

Отец: Кузнецов Юрий Владимирович

Мать: не указана

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.01.2004

Сын: Несмеянов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Несмеянов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.02.2008

Дочь: Несмеянова Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Несмеянов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несмеянов Дмитрий Иванович

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