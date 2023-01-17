Несмеянова Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1983
Отец: Кузнецов Юрий Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2004
Сын: Несмеянов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Несмеянов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.2008
Дочь: Несмеянова Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Несмеянов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно