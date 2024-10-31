Багаутдинов Шамиль Мусавирович 26.10.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Багаутдинов Шамиль Мусавирович

Место рождения

Арсланово, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.10.1963

Дата смерти

31.10.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Арсланово, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
31.10.2024
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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