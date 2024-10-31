Багаутдинов Шамиль Мусавирович
Место рождения
Дата рождения26.10.1963
Дата смерти31.10.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.10.2024