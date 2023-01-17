Попов Нефед Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попова Матвей Иванович
Мать: Попова Елена Дамиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Иммиграция
Неизвестно
Поповка- улан-удэ
Смерть
Неизвестно