Валидов Ахмади Мухаметъянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валидов Ахмади Мухаметъянович

Место рождения

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Валидов Мухаметъян

Мать: Валидова ?

д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Валидов Сафа Ахмадеевич

Мать ребёнка: Валидова Ханифа Зайнулловна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Хусаинова Хаят Ахмадеевна

Мать ребёнка: Валидова Ханифа Зайнулловна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валидова Ханифа Зайнулловна

Смерть
1972
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
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