Валидов Ахмади Мухаметъянович
Место рожденияд.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1882
Дата смерти1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Валидов Мухаметъян
Мать: Валидова ?
д.Ялчикаево Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Валидова Ханифа Зайнулловна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.05.1923
Дочь: Хусаинова Хаят Ахмадеевна
Мать ребёнка: Валидова Ханифа Зайнулловна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР