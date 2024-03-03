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Филиппов Петр Павлович

Место рождения

ст ЯЯ Томской жел. дор.

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Филиппов Павел Михайлович

Мать: Филиппова Наталья

ст ЯЯ Томской жел. дор.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.1942
пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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