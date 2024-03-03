Филиппов Петр Павлович
Место рожденияст ЯЯ Томской жел. дор.
Дата рождения1915
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Филиппов Павел Михайлович
Мать: Филиппова Наталья
ст ЯЯ Томской жел. дор.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.1942
пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести