Кузьмина (Долинко) Любовь
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: ?
Мать: Лукерья Федосеевна
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Рослякова Галина Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1958
Сын: Кузьмин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич
Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
1964
Сын: Кузьмин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич
Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
08.01.1969
Дочь: Глевдялис Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Киркизская ССР, г. Токмак