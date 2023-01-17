Кузьмина (Долинко) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Долинко) Любовь

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Место рождения

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: ?

Мать: Лукерья Федосеевна

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Рослякова Галина Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.08.1958

Сын: Кузьмин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич

Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
1964

Сын: Кузьмин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич

Киркизская ССР, г. Токмак
Рождение ребёнка
08.01.1969

Дочь: Глевдялис Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр Николаевич

Смерть
1989
Киркизская ССР, г. Токмак
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