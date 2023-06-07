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Лётов Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

21.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Лётов Иван Андреев

Мать: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лётов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Лётов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
05.05.1884

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
27.12.1889

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
02.06.1892

Сын: Лётов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
21.05.1894
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от чахотки | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Тимшино
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