Лётов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти21.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
05.05.1884
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
15.08.1887
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
27.12.1889
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
02.06.1892
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
21.05.1894
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от чахотки | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Тимшино