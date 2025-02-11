Кашин Дмитрий Павлович 19.10.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Кашин Дмитрий Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.10.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 08.09.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кашин Павел Александрович14.12.1871 г.р.
Мать
Кашина (Соколова) Елена Петровна1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909

Отец: Кашин Павел Александрович

Мать: Кашина (Соколова) Елена Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
08.09.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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