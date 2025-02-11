Кашин Дмитрий Павлович
мужской, родился 19.10.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 08.09.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКашин Павел Александрович14.12.1871 г.р.
МатьКашина (Соколова) Елена Петровна1876 г.р.
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Рождение
19.10.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.09.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область